В Одессе суд оправдал инспектора ГСЧС по делу о пожаре в детском лагере «Виктория»

В Одессе Киевский райсуд оправдал ведущего инспектора Киевского райотдела Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области Леонида Бондаря, которого обвиняли в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия — пожар в детском лагере «Виктория», произошедший ночью 15 сентября 2017 года.

Об этом говорится в приговоре Киевского райсуда Одессы.

«Суд констатирует, что в рамках этого уголовного производства обвинение основывается исключительно на предположениях, не согласовывается с собранными по делу надлежащими и допустимыми доказательствами, поэтому не может полагаться в основу обвинительного приговора», — говорится в документе.

Обвиняемый свою вину также отрицал и объяснил, что при проведении проверки не осуществлял инспекцию новых помещений лагеря, поскольку удостоверения на проверку его руководством выдавались исключительно на старые здания. Также Бондарь фактически не заходил на территорию указанных корпусов, поскольку на время проверки там продолжались ремонтные работы.

Как сообщала Одесса News, во время пожара 15 сентября 2017 года в одном из корпусов детского комплекса «Виктория» погибли три девочки — воспитанницы танцевального коллектива «Адель» — Соня Мазур, Снежана Арпентьева и Анастасия Кулинич. Суд уже признал виновной в совершении преступления старшего воспитателя лагеря «Виктория» Наталью Цокур (Янчик). Она в 2018 году получила 3 года условно.

Под стражу был взят экс-директор комплекса Петрос Саркисян, которому следствием инкриминировано нарушение правил пожарной безопасности в детском лагере, что привело к пожару и гибели детей.

Суд объявил подозрение и экс-начальнику и инспектору Киевского райотдела ГСЧС Валерию Дьяченко и Леониду Бондарю, директору стройорганизации Станиславу Чернышову, ответственному за строительство деревянных корпусов «Виктории», и бывшему вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько.

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