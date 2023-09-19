Священник из Белгород-Днестровского района развращал дочь

В Одесской области будут судить бывшего настоятеля одного из храмов Белгород-Днестровского района, которого обвиняют в развращении дочери.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 18 сентября.

«По данным следствия, мужчина в течение длительного времени совершал развратные действия физического характера в отношении своей 14-летней дочери по месту своего проживания и в подсобном помещении на территории храма», – говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт. Бывшего священника обвиняют в развращении несовершеннолетней, совершенном членами семьи или близкими родственниками (ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщила пресс-служба областной полиции, он с июня 2022 года по февраль 2023 годов неоднократно совершал развратные действия в отношении дочери и убеждал её держать это в тайне.

Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года житель Подольского района Одесской области признан виновным в развращении малолетних девочек и по приговору получил 7 лет лишения свободы.

Фото: Одесская облпрокуратура

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