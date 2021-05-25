Турецкая полиция подключилась к поискам пропавшей в горах одесситки

В горах в турецкой Анталии ищут гражданку Украины, одесситку Яну Кривошею, которая самостоятельно в начале мая отправилась на вершину Geyik Sivrisi и исчезла. К поискам подключилась местная и столичная полиция.

Об исчезновении и поиске пропавшей альпинистки на своей странице в Facebook пишет её брат Слава Кривошея.

«Полиция вызвала отряд — подкрепление из Анкары…, также, параллельно полиция начинает повторное прочёсывание окрестных горных деревень», — пишет брат пропавшей Яны.

Также Слава сообщает, что «собрался отряд (уже 12 человек!!!) профессиональных альпинистов из Одессы, готовых прямо сейчас выехать на поиски Яны, они сидят на чемоданах и ждут отмашки, могут вылетать в ближайшую дату».

Отмечается, что Слава Кривошея с друзьями пытаются самостоятельно отмоделировать маршрут Яны, исходя из вышек, которые ловил её телефон со 2 по 4 мая.

Поиски продолжаются.

Как сообщала Одесса News, одесситка Яна Кривошея 1979 г.р. на майские праздники поехала в Турцию и исчезла. 10 мая альпинистка не вернулась в Одессу по ранее приобретённому билету.

Фото: Facebook

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