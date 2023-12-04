Одесские фигуристы стали победителями международного турнира в Турции

Одесские спортсмены Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали победителями турнира Bosphorus Cup по фигурному катанию, который проходил в Стамбуле (Турция).

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в соревнованиях танцевальных пар одесситы набрали свою рекордную сумму баллов – 158,69. Это уже их четвёртая победа на международных соревнованиях сезона 2023/24.

До этого Ирина Пидгайная и Артём Коваль победили на юниорском Гран-при в Будапеште, а также на турнирах Budapest Trophy и Pavel Roman Memorial.

Подготовили спортсменов тренеры Елена Онищенко и Галина Чурилова.

«Одесские фигуристы готовятся к соревнованиям Ephesus Cup — 2024, которые состоятся 22-28 января в Измире», — говорится в сообщении.

Фото: «Одесса»

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