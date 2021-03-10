Свитолина снялась в телешоу в Киеве, проиграла турнир в Дубае

Первая «ракетка» Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина специально прилетела в Киев из Монте-Карло, чтобы принять участие в новом шоу на украинском телевидении.

Теннисистку загримировали под известного эстрадного певца Дмитрия Монатика. Вероятно, 28-летняя одесситка пыталась скопировать манеру поведения певца на сцене.

Судя по всему, ей это удалось, а вот в матче второго раунда турнира WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships Свитолина потерпела поражение от россиянки Светланы Кузнецовой.

Элина отметила, что ей нужно поработать над своей физической подготовкой, сообщает Теннисный портал Украины.

“Для меня это очень тяжёлое поражение. Я прекрасно чувствовала себя перед началом турнира, хорошо начала матч. Очень люблю выступать в Дубае, поэтому расстроена, что так вышло. В теннисе иногда так бывает: ты играешь здорово, а потом несколько розыгрышей всё меняют, твоя соперница начинает играть лучше. Конечно, это причиняет боль. Я должна проанализировать случившееся и поработать над своей физической подготовкой. В этом году ещё много турниров, и я должна с оптимизмом смотреть вперёд” — сказала лучшая украинская теннисистка.

Кстати. Элина Свитолина дважды выигрывала турнир в Дубае и ещё дважды доходила до полуфинала.

Как сообщала Одесса News, в рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA 8 марта, Элина Свитолина сохранила пятую позицию.

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