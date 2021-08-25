В Токио открылись XVІ летние Паралимпийские игры

24 августа начались XVІ летние Паралимпийские игры — седьмые по счёту для национальной паралимпийской сборной команды Украины.

Как сообщала Одесса News, в Паралимпиаде принимают участие в составе Национальной сборной Украины 8 представителей одесского региона: Полянский Роман (академическая гребля), Литвиненко Александр (лёгкая атлетика), Панасюк Константин, (пауэрлифтинг), Ткачук Екатерина (плавание), Дорошенко Андрей (стрельба пулевая), Ковальчук Василий (стрельба пулевая), Стоев Юрий (стрельба пулевая), Щетник Ирина (стрельба пулевая).

За первых два дня Паралимпиады-2020 украинцы имеют уже 8 медалей (1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовых). У одесситов пока наград нет.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов с завоеванием первых медалей.

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