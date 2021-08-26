В Одесской области накануне нового учебного года сгорела школа

25 августа, в 19 часов 34 минуты, в Службу спасения поступило сообщение, что в селе Большой Буялык Березовского района Одесской области произошло возгорание крыши здания школы.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию пожарно-спасательного отделения 19-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что произошло возгорание перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением в служебном кабинете двухэтажного здания школы.

Отмечается, что и-за сильно задымленности спасатели работали в средствах защиты органов дыхания и зрения.

Пожар был ликвидирован в 20 часов 30 минут на площади 10 квадратных метрах.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 12 июля за пределами села Новокальчево Березовского района сгорели 7 га поля с пшеницей, а в селе Исаево этого же района по улице Школьной сгорел магазин.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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