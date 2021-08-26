Упала в подвал: Как одесские спасатели вытаскивали 87-летнюю женщину

24 августа в одесском доме на удице Суперфосфатной пожилая женщина упала в подвал глубиной около 2 метров.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, в 11:00 44 минуты им поступило сообщение, что упавшая женщина 1934 года рождения самостоятельно выбраться из глубокого подвала не может.

Прибывшие на Суперфосфатную, 34, спасатели вызвали работников скорой медицинской помощи.

Непосредственно в подвале старушке оказали первую медицинскую помощь — наложили шины на правую верхнюю конечность, предварительно установили травму поясничного отдела.

«С помощью санитарных носилок с фиксаторами работниками ГСЧС потерпевшую подняли из подвала и передали бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 1 июля в селе Казацкое Белгород-Днестровского района Одесской области малолетний ребёнок с отцом упали в колодец с мусором и погибли.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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