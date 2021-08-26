В Чикаго Свитолина преодолела отчаянное сопротивление ещё одной теннисистки

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина победила француженку Фиону Ферро во втором круге турнира в Чикаго.

Как передавала Одесса News, начавшийся матч был прерван через 45 минут со счётом 4:4 из-за наступления темноты, но с рассветом, по сообщению XSPORT, теннисистки провели на корте ещё 1 час и 38 минут.

«За это время украинка выполнила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов. Её соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 4 гейма на приёме», — говорится в сообщении.

Таким образом, Свитолина победила у 80-го номера мирового рейтинга — 6:4, 6:4.

Элина призналась, что прибыла на соревнования в Чикаго для того, чтобы лучше подготовиться к US Open.

«Приехала ли я в Чикаго, чтобы адаптироваться к условиям перед US Open? Да, я приехала, чтобы сыграть несколько матчей. Я уже провела здесь две игры, завтра ещё один значимый поединок. Здесь трудные условия из-за погоды, но я стараюсь наслаждаться борьбой и своими победами. Как я собралась, чтобы сделать брейк в девятом гейме второго сета? Да, это мой стиль, бороться за каждое очко, это мой бойцовский дух. Иногда это расстраивает, когда не выигрываешь розыгрыши, потому что ты на каждом очке выкладываешься на 100%. Это трудно психологически, что ты должен всё время показывать всё, на что способен, и очень быстро двигаться. Но это мой стиль, я так играю с самого детства», — сказала Свитолина.

За место в полуфинале 26-летняя Элина поборется против Кристины Младенович. В двух матчах против этой француженки ранее одесситке пока не удавалось победить.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod