Байден и Путин провели второй в декабре разговор: первые подробности

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря провели второй разговор в этом месяце, он продлился около 50 минут.

Об этом заявили в Белом доме, сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на CNN.

Отмечается, что беседа Байдена и Путина началась в 22.35 по киевскому времени.

Байден звонил Путину из своего дома в Уилмингтоне (штат Делавэр), где он проводит выходные.

Разговор двух президентов прошёл в закрытом для прессы режиме.

Президент Байден во время телефонного разговора с главой Кремля призвал Россию снизить напряжённость в отношениях с Украиной.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джена Псаки, опубликованном на сайте ведомства, «он (Байден) ясно дал понять, что Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят решительно в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с двустороннего диалога о стратегической стабильности в начале следующего года, а также по линии НАТО через Совет Россия–НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации», – отметила Псаки. По информации помощника Путина Юрия Ушакова, Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны.

«Очень важно, что президент Байден подчёркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире», — сказал Ушаков.

По словам помощника Путина, «Байден также подчёркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре».

Байден заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден чётко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал он.

«Путин заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включён в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры», — подчеркнул помощник президента РФ.

По словам Ушакова, лидеры США и России в ходе телефонного разговора говорили о гарантиях безопасности, вопросы двусторонней повестки не затрагивались.

«Вы знаете, этот разговор был посвящён полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались», — сказал представитель Кремля.

При этом Ушаков отметил, что «хотя была подчеркнута мысль, что если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведёт к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двусторонних отношений».

Отвечая на вопрос, чем отличалась состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. «Сегодняшний разговор как раз явился продолжением этой же темы. Байден хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки. С нашей стороны тоже были изложены основные принципы, с которыми мы идём на переговоры предстоящие», — пояснил помощник президента.

Президент США в целом согласился с позицией по гарантиям безопасности, которую ему обозначил президент РФ, подчеркнул Ушаков.

По его словам, глава российского государства в телефонном разговоре изложил своему коллеге основные принципы, которые были заложены в подготовленные документы о гарантиях безопасности.

«Путин подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трём трекам. Но главное — нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Президент США в принципе с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьёзно», — сообщил дипломат.

Он рассказал, что Путин обозначил Байдену позицию России по поводу размещения наступательных вооружений у её границ. «Наш президент особо подчёркивал, что мы в данной ситуации — достаточно сложной — будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ», — пояснил Ушаков.

Представитель Кремля заметил, что Путин специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.

Согласно словам Ушакова, Путин указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

Как отметил помощник президента РФ, Байден упомянул в беседе, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад всё-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то всё это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесён серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — отметил дипломат.

Как рассказал представитель Кремля, Путин также высказал мнение, что впоследствии такие шаги будут расценены потомками как ошибка. «А таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать», — подытожил Ушаков.

Президент США не пояснил, какие именно действия РФ могут привести к санкциям, сообщил Ушаков.

«Нет, конкретно это не обсуждалось,» — ответил Ушаков на вопрос, объяснил ли Байден, о какой именно «эскалации» на российско-украинской границе, которая может повлечь за собой санкции, идёт речь.

«Байден упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре (президентов РФ и США) 7 декабря и на это наш президент дал чёткий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», — добавил представитель Кремля.

Он отметил, что «это очень серьёзное дело». При этом, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьёзно волнуют».

Журналисты также уточнили, что имеется в виду, когда говорится о якобы возможном «разрыве связей с Западом». «Это ничего не предполагает, потому что мы не знаем, что такое «масштабные санкции», но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьёзным последствиям», — пояснил представитель Кремля.

«Надеемся, что этого не будет, с этой целью и мы, и американцы, и другие западные страны начинают переговорный процесс по трём трекам. Для этого мы работаем и для этого наши президенты достигли договорённостей, чему мы, в общем-то, рады и чем довольны», — резюмировал он.

По оценке Ушакова, США понимают озабоченности России по вопросу гарантий безопасности в Европе.

«Мне кажется, что Байден достаточно чётко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности. Байден готов продолжить диалог с президентом Путиным, о чём наши лидеры и договорились. Диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести наши соответствующие межведомственные команды в Женеве», — сказал представитель Кремля.

При этом, сказал помощник российского лидера, Байден в разговоре с Путиным не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях РФ по гарантиям безопасности. «Нет, конкретно пункты не обозначались. Но, как я уже упомянул, американцы говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент», — сказал Ушаков.

Кстати. 29 декабря, накануне телефонного разговора Байдена и Путина, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры США и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

«Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнёров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнёрами, имеется ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения», – говорил Прайс 28 декабря.

30 декабря американский самолёт-разведчик Е-8С Joint STARS совершил полёт над Восточной Украиной с разведывательной миссией перед телефонными переговорами президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

По данным CNN, США выполнили разведывательную миссию с использованием совместной радиолокационной системы наблюдения за целями E-8C (JSTARS). Система JSTARS способна отслеживать наземные транспортные средства во время их движения, фотографировать и передавать информацию о передвижении воинских формирований командованию.

В Белом доме также анонсировали разговор Байдена и Зеленского в ближайшее время.

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