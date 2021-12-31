Все капитаны морских портов Одесской области на своих мостиках

Министерство инфраструктуры назначило новых капитанов морских портов Одесской области.

Новых капитанов морских портов Украины назначил своими приказами министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба капитана морского порта является ключевым институтом, который осуществляет государственный надзор за безопасностью мореходства в морских портах и подходах к ним. Сейчас мы работаем над восстановлением и совершенствованием этой функции. Должности капитанов заняли люди с соответствующей квалификацией и авторитетом в отрасли. Все они — капитаны дальнего плавания, у которых есть опыт в судовождении, безопасной эксплуатации морских судов. Большинство уже занимали аналогичные должности», — отметил министр.

Капитаном морских портов Рени, Измаил и Усть-Дунайский стал Андрей Рыжило — капитан дальнего плавания с 2009 года, капитан Усть-Дунайского в 2015-2019 годах.

Капитаном морских портов Черноморск и Белгород-Днестровский назначили Олега Нестеренко — капитана дальнего плавания с 2010 года, морского лоцмана в этих гаванях с 2018 года.

Капитаном Одесского порта стал Александр Антонов — капитан дальнего плавания с 1993 года, капитан ОМТП с 2004 по 2019 годы и с 2020-го.

В Южном назначили Владимира Компанийца (капитан дальнего плавания с 1999 года, первый заместитель капитала порта Черноморск с 2009 по 2019 годы).

В ведомстве напоминают, что 17 ноября 2021 года министерство утвердило положение о капитане морского порта и службе капитана морского порта. Оно определяет порядок назначения, увольнения с должности, подчинённости капитана, его полномочия, права и функции.

Кстати. В феврале-марте 2019 года в морских и речных портах Украины возникло своеобразное двоевластие, связанное с решением Морской администрации (Госслужбы морского и речного транспорта), которая назначила во всех 13 украинских гаванях «своих» капитанов — в дополнение к уже существующим, которые являлись сотрудниками Администрации морпортов, что приводило к ряду конфликтных ситуаций.

Как сообщала Одесса News, Мининфраструктуры в ноябре 2021 года заключило контракт сроком на пять лет с директором ГП «Ренийский морской торговый порт».

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