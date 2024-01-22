В декабре через порты экспортировано наибольшее с начала войны количество зерна

В декабре через порты Украины экспортировано наибольшее количество продукции агропромышленного комплекса с начала российского вторжения.

Это стало возможным благодаря возобновлению работы основных черноморских портов и созданию одностороннего морского экспортного канала, сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что согласно разведывательному обзору российско-украинской войны состоянием на 22 января, удалось превысить месячные объёмы, достигнутые при реализации Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции.

«Украина добилась этого благодаря тому, что в значительной степени не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Чёрного моря, где ему угрожают украинские ракеты и надводные дроны», — подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что уверенность рынка поддерживается снижением страхования посредством официального Лондона в рамках страхового пакета Unity Facility.

Кроме того, на ситуацию повлияла новость о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали коалицию для очищения Чёрного моря от мин.

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