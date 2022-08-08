Зеленский: возобновить морской экспорт удалось благодаря действиям ВСУ в Одесчине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возобновить морской экспорт удалось прежде всего благодаря действиям ВСУ в Одесской области.
«Украине удалось восстановить морской экспорт благодаря прежде всего нашим воинам – всем, кто защищает Одесскую область и обеспечил освобождение Змеиного. Но остаётся угроза русских провокаций и терактов», — сообщил Зеленский в своём видеообращении.
Восстановить морской экспорт агропродукции и дать возможность заработать украинским портам в Чёрном море удалось, прежде всего, благодаря храбрым и слаженным действиям украинских воинов.
«И хотя пока очень рано давать общие оценки процесса, всё же можно сказать, что это положительно и для нашего государства, и для всех наших партнёров», — подчеркнул Зеленский, отметив также, что ключевой риск – безопасности – до сих пор не снят. Поэтому угроза российских провокаций и терактов остаётся.
«Но если партнёры выполнят свою часть обязательств и гарантируют безопасность поставок, это действительно решит глобальный продовольственный кризис», — подчеркнул Президент.
По информации в Facebook посла Украины в Ливане Игоря Осташа, после сухогруза Razoni с кукурузой, который первым отправился из Украины по так называемому «зерновому коридору», из Одессы готовы выйти ещё 20 судов.
Как сообщала Одесса News, сухогрузы Mv Arizona и MV Sacura с грузом экспортного зерна вышли 8 августа из портов «Черноморск» и «Южный», взяв курс на Италию и Турцию.
Фото: ОПУ, Игорь Осташ/Facebook
Видео: ОПУ
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