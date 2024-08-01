В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Мазурин, светлая ему память

Сегодня вспоминаем уроженца города Измаил Виктора Мазурина, погибшего от рук российских оккупантов в феврале 2024 года.

Как сообщал городской голова Измаила Андрей Абрамченко, родился Виктор в Измаиле в 1986 году. После окончания одной из местных школ осваивал профессию моряка в Херсоне. Также учился в Киеве. Виктор из каждого рейса возвращался в родной город. Был жизнерадостным человеком, богатым творческими идеями. В свободное от работы время Виктор предпочитал играть на гитаре.

Очередной рейс мужчины должен был начаться 24 февраля 2022 года, именно в тот день, когда началось полномасштабное вторжение. Поэтому он, оставив основную работу, отправился выполнять свой гражданский долг – защищать родную страну от врагов. Был оператором отделения противотанковых управляемых ракет взвода противотанковых управляемых ракет. Вместе с побратимами находился на самых ожесточённых участках фронта. В феврале военный должен был приехать домой в отпуск, однако не успел — 9 февраля 2024 года в зоне выполнения боевых задач защитник погиб. Дома его ждали жена и сын.

17 февраля воина провели в последний путь и похоронили в родном городе на Аллее Славы Нового кладбища.

Одесса News сообщала о гибели в феврале 2024 года от рук российских оккупантов уроженца посёлка Серпневое Болградского района Одесской области Ильи Пителя.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook

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