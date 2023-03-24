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  4. За Украину отдал жизнь житель Одесской области Сергей Назаров, светлая ему память

За Украину отдал жизнь житель Одесской области Сергей Назаров, светлая ему память

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Защищая Украину от российской агрессии, 24 февраля 2023 года умер курсант учебного взвода воинской части в Житомирской области, уроженец Одесчины Сергей Назаров.

Об этом сообщила в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.

«Весть о гибели украинских защитников всегда является тяжёлой и болезненной… Ещё один украинский военный отдал свою жизнь за мир и свободу нашей страны… Гибель ещё одного молодого и смелого защитника нашего государства является потерей для всей нашей громады. Никогда не простим оккупанту смерти ни одного нашего земляка, ни одного украинца», — говорится в сообщении громады.

2 марта погибшего воина встретили живым коридором в селе Петро-Евдокиевка, а в селе Балково попрощались с павшим героем.

Как сообщала Одесса News, 25 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания погиб воин из Одесской области Владимир Шинкарюк.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

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