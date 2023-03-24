394-й день войны: ВСУ щедро поливают врага артиллерийским огнём

Начались 394-е сутки российского полномасштабного вторжения в Украину.

По оперативной информации в Facebook Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра 24 марта, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедший боевой день поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 ссклада горюче-смазочных материалов.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили более 79 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях.

В районе Бахмута произошло больше всего боевых столкновений Бахмутского направления за истекшие сутки. Также были отражены атаки противника в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Предтечи Донецкой области.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59, в частности, над Одесской областью, и 4 БпЛА разных типов.

Как отмечается в оперативной сводке Генштаба ВСУ, из-за значительных потерь, которые оккупанты несут каждый день, противником принято решение об увеличении количества койко-мест в имеющихся госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области. В частности, в населённом пункте Троицкое количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое — с 200 до 400. В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию РФ вертолётами в период с 17 по 18 марта. Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта в связи с увеличением количества полученных тяжёлых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

На главном фото боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото: Генштаб, 126-я отдельная бригада теробороны г.Одесса, ОК «Юг», ВС ВСУ/Facebook

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