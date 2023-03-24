Вечером 23 марта враг вновь пытался атаковать Одесскую область ракетами

23 марта в 21:30 враг пытался атаковать Одесскую область истребителями Су-35 с направления Чёрного моря.

Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса «воздух-поверхность», — проинформировал Сергей Братчук.

Как сообщала Одесса News, под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — ракетному обстрелу, который совершили российские военные 21 марта по территории Свято-Иверского мужского монастыря в Одесской области.

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