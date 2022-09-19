Одеские морпехи получили 15 новеньких пикапов

15 новеньких пикапов от фонда «Вернись живым» получила одесская 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Об этом морпехи сообщают на своей странице в Facebook.

Отмечается, что автомобили уже прибыли на фронт и в ближайшее время начнут выполнять свои основные задачи в составе мобильных огневых групп.

«На пикапах также будут эвакуировать раненых, перевозить боекомплект, воду и еду», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года администрация Лодзинского воеводства (Польша) и воеводская станция медицинской помощи подарили автомобиль скорой помощи Одесскому областному глазному госпиталю инвалидов войны.

Фото: 35 ОБМП/Facebook

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