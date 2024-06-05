На Преображенской в ​​Одессе восстановили здание, повреждённое при обстреле

Восстановлен жилой дом по ул. Преображенской, который был повреждён в ночь на 23 июля 2023 года во время вражеских ракетных обстрелов города.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в здании XIX века были разрушены стены и перекрытия верхнего этажа, кровля, окна и двери.

В первые дни после трагедии Благотворительный фонд «Леруа Мерлен Солидарность», уже имевший опыт восстановления домов в Буче и Ирпене, предложил помощь Одессе. Уже 8 августа на месте трагедии состоялось выездное рабочее совещание мэра Одессы Геннадия Труханова и представителей фонда, по результатам которого было принято решение о подписании Меморандума о сотрудничестве в вопросе восстановления пострадавших в результате российских обстрелов домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения технической экспертизы начались работы по восстановлению здания. В целом, фонд потратил на строительные материалы и ремонтные работы 3,54 млн. грн.

«С этого проекта началась системная помощь фонда Одессе. От имени городских властей хочу поблагодарить «Леруа Мерлен Солидарность» за помощь, качество, быстроту, человечность. Результат мы видим: более 50 одесситов снова живут в своих домах, без боязни за свою безопасность. Это великое дело. Спасибо за сотрудничество», – отметил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов.

Как отметил глава фонда «Леруа Мерлен Солидарность» господин Матьо Мари Арден, ремонт и всё, что с ним связано – это основной профиль компании «Леруа Мерлен». Фондом было обеспечено проведение демонтажа разрушенных конструкций, разборка разрушенной крыши и повреждённых несущих конструкций. После этого были построены новые несущие конструкции третьего этажа, новые перекрытия и крыша.

Непросто также было на этапах работы с домом, ведь часть жителей не покинула дом и работы велись последовательно. Несмотря на все сложности и препятствия, команда смогла сделать всё в кратчайшие сроки.

«Мы очень уважаем украинцев и радостно им помогаем», — подчеркнул глава фонда.

Также БФ «Леруа Мерлен Солидарность» начал восстанавливать окна в пострадавшем от атаки Михайловском лицее.

Одесса News информировала, что во время ракетной атаки ночью 23 июля враг ударил по Одессе и области по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибр», «Оникс», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Фото и видео: «Одесса»

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