В Одессе будут судить полицейского, который помогал «уклонистам» пересечь госграницу

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении полицейского – водителя сектора логистики одного из отделов полиции Одесской области по факту организации им незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что полицейский наладил схему противоправного заработка на военнообязанных, желающих незаконно уехать из Украины. Он обещал за 10 000 долл. США организовать беспрепятственный выезд в Приднестровский регион Республики Молдова.

«Переходить границу мужчины должны были тропами, минуя официальные пункты пропуска. В «схему» обвиняемый решил привлечь сотрудника пограничной службы и обещал ему 1000 долларов США за каждое переправленное лицо», — говорится в сообщении.

Однако о его противоправных действиях пограничник сразу сообщил своему руководству и правоохранителям.

Фигурант был задержан в марте этого года во время передачи части денег пограничнику за переправку одного военнообязанного.

Одесса News информировала, что за 2500 долларов США 26-летний харьковчанин планировал «договориться» с сотрудником Госпогранслужбы в Одесской области о налаживании сотрудничества по организации канала незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Фото: Одесская облпрокуратура

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