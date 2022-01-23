Три жителя Раздельнянского района приехали в Одессу, чтобы грабить прохожих

В Одессе полицейские задержали трёх жителей Раздельнянского района Одесской области, промышлявших в городе грабежами и разбоями.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Арендовав на период новогодних праздников в областном центре жильё, мужчины в возрасте 22, 24 и 37 лет дожидались ночи и шли искать «добычу». Злоумышленникам правоохранители объявили подозрения по статьям 186 и 187 Уголовного кодекса Украины и поместили их в следственный изолятор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первым преступление совершил самый молодой из сообщников. В конце декабря он познакомился возле ночного заведения с одесситом, а когда тот заказал такси, чтобы ехать домой, поехал вместе с ним. Как только мужчины вышли из автомобиля, злоумышленник избил потерпевшего и отобрал у него гаджет со смартчасами.

Через несколько дней этот же молодой человек с самым старшим из бандитской группы познакомились в Стамбульском парке с двумя молодыми горожанками и угостили их алкоголем. Девушкам стало плохо и одна из них ушла домой. Старший по возрасту пошёл за ней и отобрал у неё смартфон. Младший тем временем ударил её подругу в лицо и начал душить, пока она не потеряла сознание. Тогда преступник и у неё забрал телефон, а также банковские карты и золотые украшения.

Впоследствии тот же молодой человек уже с 24-летним дружком на Старосенной площади спровоцировали конфликт с прохожим, бросили незнакомца на тротуар, побили ногами и отобрали у него мобильный телефон.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области совместно с сотрудниками отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке батальона полиции особого назначения задержали злоумышленников по месту временного проживания. Во время санкционированного обыска в доме были обнаружены вещи потерпевших и другое имущество, происхождение которого устанавливается.

По результатам досудебного расследования под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры младшему фигуранту следователи полиции объявили подозрение по ч.2 ст.186 (грабёж) и ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, а двум другим — по ч.2 ст. 186 УКУ. За совершённое правонарушителям грозит от трёх до семи лет лишения свободы. В настоящее время они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершённым в регионе.

Полиция обращается к гражданам, которые, возможно, тоже стали жертвами злоумышленников и узнали свои вещи, обратиться в полицию по телефону (063) 115 48 56.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года правоохранителями были задержаны главный старшина Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы и старший сержант отдела внутренней и собственной безопасности ГПСУ, которые организовали преступный бизнес: похищали предпринимателей и вымогали с них деньги.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod