Кого убили на улице Ильфа и Петрова в Одессе

В Одессе полицейские проводят расследование по факту убийства местного жителя — 34-летнего мужчины, тело которого с ножевыми ранениями обнаружили прохожие предыдущей ночью на улице Ильфа и Петрова.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция принимает меры по установлению лица, причастного к преступлению.

Из ориентировки, подготовленной полицейскими, известно, что погибший — Александр Савин, 1986 года рождения. А к его гибели может быть причастен ранее суждённый Дмитрий Кружилин, уроженец Северодонецка, житель Одессы.

По мнению издания «Ху…я Одесса», Кружилин является близким другом одесского праворадикала Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве человека.

Фото: Одесское районное управление полиции №1