С нарушителями правил дорожного движения с 17 марта не будут церемониться

В Украине с 17 марта усиливается ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, прокомментировав подписанный Президентом закон об усилении ответственности за нарушение ПДД.

«Принятым законом была значительно актуализирована ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Если раньше ответственность за управление в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф — 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечёт за собой штраф в размере 17 000 гривен. Если лицо второй раз в течение года совершает такое правонарушение, то оно должна заплатить штраф — 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года», — отметил полицейский чиновник.

Билошицкий также отметил, что новый закон предусматривает новые санкции — административный арест и оплатное изъятие транспортного средства.

«Суд при принятии решения, учитывая личность правонарушителя, учитывая его имущественное положение, может определить наказание в виде административного ареста. Оплатное изъятие транспортного средства — это процедура, по которой по решению суда транспортное средство изымается у владельца, реализуется на аукционе, а вырученные средства возвращаются владельцу», — отметил Алексей Билошицкий.

Если же лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 000 гривен, с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства — безвозмездное изъятие.

«Мы не только усиливаем ответственность, но и устраняем пробелы в законодательстве, которые существовали ранее. Ни для кого не секрет, что тысячи дел по 130-й статье закрывались в связи с малозначительностью, в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива…», — сказал Билошицкий.

Он отметил, что теперь нарушителям не удастся избежать ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения так, как это было раньше.

«Закон предусматривает, что рассмотрение дела по статье 130 теперь будет длиться в течение одного года. Исключается возможность закрытия этого дела за малозначительностью или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива. Кроме того, хочу отметить, что срок лишения права вождения будет суммироваться, а не заменяться», — добавил он.

Кроме того, если речь идёт о ДТП с пострадавшими, то теперь вводится отдельный квалифицированный состав преступления — при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что привело к нанесению телесных повреждений, тяжких телесных или смерть пострадавших, предусмотрено лишение свободы на различные сроки, а также закон исключает любые инструменты смягчения наказания.

«Это значит, если человек находясь в состоянии алкогольного опьянения, привёл к ДТП, принесшему за собой травмы или гибель потерпевших, то нарушитель не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, амнистию или помилование. Кроме того, нарушитель не сможет избежать ответственности в связи с раскаянием, примирением или передачей нарушителя на поруки», — подчеркнул он.

Алексей Билошицкий пояснил, что новый закон также предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещённые, установленные с нарушением номерные знаки.

Для пешеходов и велосипедистов, которые нарушают ПДД, также выросли наказания. Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора/регулировщика будет стоить — 255 гривен (ранее — 51 гривна). Нарушение правил велосипедистом — 340 гривен. Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом — 850 гривен штрафа.

Законом вносится изменение по использованию полицией автомобилей без цветографических схем, опознавательных знаков и надписей.

«Раньше такая норма не была предусмотрена в законе, теперь это разрешается. Речь идёт об автомобилях «Фантом». Уже закуплено 4 таких автомобиля, на них устанавливается оборудование и они будут работать в тестовом режиме. Такие автомобили призваны выявлять правонарушения непосредственно в движении. Законом вносятся изменения о предупреждении водителей о том, что именно на этом участке дороги ведётся работа по выявлению нарушений», — сказал Билошицкий.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с правохранителями на предмет повышения уровня безопасности на дорогах города.

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