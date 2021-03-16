Наркотики, патроны, два ствола: таковы результаты обыска одесских пограничников

15 марта оперативные сотрудники Измаильского погранотряда совместно с сотрудниками Болградского отдела полиции в двух частных домовладениях села Оксамитное Болградского района Одесской области обнаружили оружие и наркотические средства.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Обыски проводились по поручению следователя Нацполиции в рамках производства по ст.307 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры. К следственным действиям также привлекались пограничные инспекторы-кинологи со служебными собаками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у фигурантов уголовного производства, граждан Украины, выявлены и сотрудниками Нацполиции изъяты 245 г вещества растительного происхождения, устройство для отстрела резиновых пуль, 8 патронов к нему и ружьё 12 калибра.

Подчёркивается, что на оружие у владельцев не было никаких документов.

Правоохранители принимают решение о квалификации действий по ст.263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ст.309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Как сообщала Одесса News, пограничники Белгород-Днестровского и Измаильского отрядов обнаружили места накопления и реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.

Фото: Госпогранслужба

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