Пограничники в Одесской области нашли места накопления контрафактного алкоголя и табака

Пограничники Белгород-Днестровского и Измаильского отрядов обнаружили места накопления и реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.227 «Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции» Уголовного кодекса Украины, в двух частных зданиях и трёх магазинах г.Беляевка Одесской области были проведены санкционированные обыски.

Отмечается, что во время обысков нашли почти 1 500 литров спиртовой смеси, 48 литров контрафактного алкоголя с поддельными марками акцизного сбора и около 3 тысяч пачек сигарет иностранного производства. Общая сумма оценки обнаруженного товара составляет более 400 тысяч гривен.

А в частных домовладениях и складских помещениях логистических компаний города Рени также обнаружили суррогатный алкоголь и сигареты.

Здесь правоохранители изъяли более 3 600 литров суррогатного алкоголя — спирт, коньяк и вино, а также 1,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок. Кроме этого пограничники обнаружили оборудование для незаконного изготовления контрафактной продукции, 1,5-литровые пустые бутылки и пластиковые крышки.

Предварительная сумма оценки найденного составляет почти 500 тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции обнаружили и изъяли более 100 тысяч тюбиков клея сомнительного происхождения.