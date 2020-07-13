Почему одесские пограничники не пустили в страну двух турчанок

В Международном аэропорту «Одесса» пограничники не пропустили в Украину двух гражданок Турции.

Причиной такого решения стали поддельные визы в их паспортах, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что две сестры прибыли рейсом из Стамбула, чтобы ближе познакомиться с культурой и историей Украины. Однако, во время прохождения паспортного контроля, украинские пограничники обнаружили в паспортах девушек «липовые» визовые этикетки Великобритании.

Как выяснилось, сёстры планировали получить медицинское образование в Великобритании, а с визами им любезно согласилась «помочь» подруга, услуги которой стоили 500 долларов США.

«Вместе с отказом в пересечении государственной границы Украины жаждущие знаний путешественницы получили ещё и запрет въезда на территорию нашего государства сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года в Черноморском морском порту пограничники совместно с таможенниками во время оформления теплохода «Sea Partner» на выезд в Турцию предотвратили вывоз из страны гражданином Турции 23 кг янтаря.