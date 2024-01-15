Четверо «уклонистов» задержаны пограничниками в Татарбунарах

Четырёх граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда в городе Татарбунары.

Как сообщает Госпогранслужба, жители Киевской, Одесской и Сумской областей нашли телеграмм-канал с советами о незаконном выезде в Молдову. Ценовая политика консультационных услуг для такого путешествия составляла от 3 до 5 тысяч долларов США.

«Получив инструкцию к действиям, мужчины прибыли в населённый пункт в контролируемом пограничном районе и ожидали дальнейших указаний. Но, благодаря реализации информации пограничных оперативников, путешествие фолловеров telegram-канала с «интересным» названием завершилось в пограничном подразделении», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Решение примет суд.

Одесса News информировала, что СБУ и НАБУ разоблачили судью в Одесской области, который за взятки разрешал «уклонистам» выезжать за границу.

Фото: Госпогранслужба

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