В Одесской области 8 «уклонистов» шли на штурм границы с телескопической лестницей

Пограничники Подольского отряда с помощью технических средств обнаружили движение легкового автомобиля в приграничных районах. Водитель и восемь мужчин-пассажиров автомобилем пытались незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что жители Киевской, Одесской, Луганской, Кировоградской и Полтавской областей намеревались попасть в соседнюю Молдову.

«Чтобы реализовать свой план, мужчины обратились за помощью к одному из мессенджеров. За беспрепятственное пересечение госграницы админ запросил на криптокошелёк по 10 тыс. долларов США с каждого. Нарушители по указанию организатора прибыли к месту сбора, где их ожидал пособник-водитель. Последний предварительно приобрёл телескопическую лестницу, чтобы «клиенты» беспроблемно пересекли противотранспортный ров на границе», — говорится в сообщении.

Во время задержания четверо мужчин пытались скрыться, однако пограничники задержали всех.

Поскольку в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», о нём сообщено Нацполиции.

На всех беглецов составлены протоколы об админправонарушении по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направили в суд.

Одесса News информировала, что в ноябре 2024 года пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Виноградовка» в Одесской области предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы 32-летним жителем Белой Церкви, который был обнаружен в багажнике автомобиля.

Фото и видео: Госпогранслужба

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