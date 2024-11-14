Силы обороны Украины сдерживают уже третье наступление врага в Курской области

Силы обороны Украины успешно сдерживают третье наступление россиян на Курщине, заставляя врага наращивать там военный контингент и нести большие потери в технике и живой силе.

Об этом в эфире «Мы-Украина» рассказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

«В любом случае самое главное, если коротко, это то, что операция продолжается. На мой взгляд, потенциал Курского фронта он не исчерпан и речь здесь не только о том, что врагу не удалось как-то кардинально там потеснить наши Силы обороны. На территории Курской области сейчас происходит – ну, по крайней мере, так россияне сами объявляют – третье наступление, даже не какой-то там этап, а третье наступление или контрнаступление на территории Курщины РФ относительно Сил обороны Украины. Видим, что не то что нет успехов, сегодня мы говорим, что, возможно, это третье наступление российское стало такой ловушкой для самих россиян и оно стало провальным», — отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что отсутствие достижений противника на Курщине оказывает непосредственное влияние на ситуацию на территории Украины.

«То, что на карте Курской области появились «дороги смерти» для россиян, то, что на ней сегодня нет особых территориальных улучшений для россиян – это говорит о том, что фактор Курского фронта влияет непосредственно на фронт на территории нашего государства. Каждый раз увеличивается группировка российских войск, которые Силы обороны мужественно и разумно сдерживают, и не дают эти резервы перебрасывать на территорию нашего государства. Более того, уже сегодня речь идёт о том, что этот 50-тысячный контингент российских войск на территории собственной их Курской области может быть увеличен, причём цифры такие, что и 60-70 тыс., я даже слышал от россиян и 80 тысяч они планируют привлечь для того, чтобы выполнить соответствующую задачу», — добавил он.

Братчук подчеркнул также, что в настоящее время на Курщине нет чёткой широкой линии боевого столкновения, «как бы этого хотелось, например, россиянам».

«Тогда легче наступать, тогда можно бросать в бой и африканцев, и северокорейцев, наступать прямым фронтом «в лоб», тратить пушечное мясо, а тут маневренная война. Я бы даже назвал её с элементами определённых партизанских действий со стороны Сил обороны Украины, которые приносят результаты. Результат в уничтожении тяжёлой техники, если говорим о танках, и враг, видите, экономит эти танки и боится их использовать. Огромные просто потери по ББМ, по личному составу. Ну и самое главное – нет выполнения и достижения выполнения тех задач, которые перед россиянами стоят, хотя озвучены дедлайны (20 января 2025 года, – ред.)”, – подытожил он.

Одесса News информировала, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Александр Сырский днями посетил части и подразделения, участвующие в боевых действиях на Курском направлении, подчеркнув важность этого оперативного района, которую нельзя недооценивать, учитывая количество сосредоточенных там войск РФ.

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