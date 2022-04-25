Ночь в Одесской области была спокойной: враг обстреливал с моря другие регионы

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.

О ситуации в Одессе в прошедшую ночь рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своём Telegram-канале.

«Ночь в Одесской области, слава Богу, прошла без обстрелов, хотя утро началось с сигналов», — сообщил спикер ООВА.

Братчук отметил, что враг с Чёрного моря атакует другие регионы нашего государства и пытается возобновить эффективность воздушной разведки. «Наша противовоздушная оборона эффективно контролирует небо», — сказал спикер.

Как информировала Одесса News, на юге страны Вооружённые силы Украины в воскресенье, 24 апреля, уничтожили 73 российских захватчика и 7 единиц вражеской техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1», автомобильная и бронированная техника.

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