Минута молчания памяти одесского железнодорожника

Во время выполнения боевого задания в боях с российскими захватчиками в Харькове погиб Богдан Владимирович Черновол, 1981 года рождения, который работал токарем 5-го разряда колёсно-роликового участка ремонтного вагонного депо Помошная Одесской железной дороги.

По сообщению АО «Укрзализныця», Богдан Черновол работал в вагонном депо с 2008 года, а с 2015 года служил в рядах Вооружённых Сил Украины младшим сержантом, командиром хозяйственного отделения взвода обеспечения орудийного артиллерийского дивизиона.

Во время защиты г. Харьков в результате взрыва был ранен и доставлен в больницу, где на следующий день скончался. У погибшего за Родину нашего коллеги-железнодорожника осталась семья: жена Наталья, сын Рустам 2008 г.р., дочь Мирослава 2018 г.р.

Сотрудники запомнили Богдана как ответственного, жизнерадостного и отзывчивого товарища.

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом посмертно наградил Богдана Черновила орденом «За мужество» ІІІ степени.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

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