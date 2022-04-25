Макрон переизбран президентом Франции ещё на 5 лет

По результатам обработки 100% голосов избирателей, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов, опережая Марин Ле Пен на 17,1%.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Франции.

Макрон набрал 58,55% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовало 41,45% французов.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Макрона с победой на президентских выборах.

Как сообщала Одесса News, Одесса приняла несколько гуманитарных конвоев от города-побратима Марсель (Франция).

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