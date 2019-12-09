В Париже началась встреча «нормандской четвёрки»

9 декабря на саммит в Париже собрались лидеры «нормандской четвёрки» — Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. На входе его встретил Президент Франции Эммануэль Макрон.



Ранее во дворец прибыла Канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Главный вопрос повестки дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

После завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.



Согласно ранее обнародованному графику, сначала Зеленский будет иметь двустороннюю встречу с Эммануэлем Макроном, затем — с Ангелой Меркель. После этого состоится саммит лидеров четырёх стран «нормандского формата» — Украины, России, Франции и Германии.

Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ ожидается после саммита.

Как сообщала Одесса News, ранее Зеленский заявил, что на “нормандской встрече” обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.

Кстати. Последний раз “нормандский саммит” состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе достичь не удалось.

Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины