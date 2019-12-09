В Одессе наградят лучших медиков, предпринимателей и военных

13 декабря в концерт-холле «Сады Победы» состоится торжественная церемония награждения лауреатов 19-го ежегодного рейтинга «Народное признание»-«Одессит года». Учредителем премии является компания «Южноукраинский Медиа Холдинг».

Об этом сообщает Одесса-медиа.

«Читательская аудитория печатных и интернет-изданий ЮМХ, которая составляет свыше 500 тысяч человек, каждый год выбирает лучших из лучших в разных сферах деятельности. Этот год не станет исключением, оргкомитет вручит награды победителям в таких номинациях, как: «Будущее Одессы», «Гордость Одессы», «За верность воинскому долгу», «За волю к победе», «За популяризацию имиджа Одессы на международной арене», «Событие года», «Предприятие года», «Одесситка года», «Любимое место отдыха одесситов», «Бренд года» и др. Всего в этом году будет порядка 30 номинаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе приглашённых на мероприятие будут президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, актриса Людмила Удовиченко, чемпион Олимпийских игр, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, другие признанные спортсмены, артисты, политики, предприниматели.

Одной из изюминок церемонии в этом году станет презентация второй книги о рейтинге «Народное признание»-«Одессит года». Первое издание о проекте увидело свет 10 лет назад. Новая книга будет содержать хронологию рейтинга с момента его основания в 2001 году и до наших дней, а также более подробно расскажет о многих ярких и знаковых лауреатах прошлых лет.

Церемония награждения будет транслироваться в прямом эфире порядка 12 телеканалов, а также в интернете.

Как сообщала Одесса News, «Народное признание»-«Одессит года» — один из наиболее масштабных социально значимых проектов на юге Украины. За годы существования его лауреатами становилось множество ярких личностей: Кира Муратова, Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Андрей Воронин, Олег Филимонов, Олег Школьник, Александра Николаенко, Борис Литвак и многие другие.

В состав ЮМХ входят одесские редакции газет «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Жизнь на пенсии», «Одесская правда», «Жизнь в Одессе», «Наш город», «Наша область», журнал «Фаворит Удачи» и другие популярные печатные СМИ. Также в структуре компании – информационное агентство «Одесса-медиа» (odessamedia.net), информационно-аналитические сайты praWWWda.com, odessit.in.ua, favorit.od.ua и др. Помимо этого «ЮМХ» объединяет известные рекламные агентства «Рекламная Одесса» и «Фаворит». Холдингом учреждён и благотворительный фонд «Журналисты за демократию».