«Народное признание»: Одеcса готовится к встрече главного события года

13 декабря в Одессе пройдёт 19-ая церемония награждения лауреатов ежегодного рейтинга «Народное признание» — «Одессит года».

Учредителем премии является компания «Южноукраинский Медиа Холдинг» (ЮМХ). В выборе лауреатов принимает участие читательская аудитория печатных и интернет-изданий ЮМХ – более 500 тысяч человек.

Об этом шла речь на пресс-конференции, посвящённой проекту.

Глава оргкомитета рейтинга, председатель Совета директоров ЮМХ, заслуженный журналист Украины Пётр Галчанский выразил уверенность в том, что помимо своей основной деятельности журналисты должны заниматься организацией масштабных социальных проектов — таких, как «Народное признание»-«Одессит года», поскольку содержат наиболее полную и объективную информацию о людях, предприятиях и событиях, которые являются сегодня визитной карточкой Одесского региона.

Отмечается, что среди кандидатов, которые проявили себя наилучшим образом на протяжении года, есть врачи, учителя, бизнесмены, военные, общественные деятели, представители сферы культуры и искусства.

Главный редактор журнала «Фаворит удачи», член оргкомитета проекта Галина Владимирская сообщила, что «ограниченные временными рамками прямого эфира (а сама церемония награждения длится около 3,5 часов) автора) мы, к сожалению, не можем представить в качестве лауреатов всех претендентов. К примеру, у нас слишком много кандидатов в лауреаты в номинации «Будущее Одессы». И это не удивительно — наш край ещё рождает множество замечательных и талантливых личностей!»

Генеральный продюсер компании «Козырь Диджитал», заслуженный журналист Украины, неоднократный лауреат «Народного признания» Александр Козырь подчеркнул, что проект задаёт тренды, даёт понимание, кто сегодня модный и успешный, куда нужно двигаться дальше. За этим следят не только чиновники и политики, но и простые обыватели.

Председатель Одесского областного Совета мира, лауреат премии «Народное Признание» 2018 года в номинации «Одесситка года» Тамила Афанасьева поблагодарила организаторов за их колоссальный труд и за то, что «Южноукраинский Медиа Холдинг» и сама премия всегда идут в ногу со временем и отслеживают мировые тенденции.

В ходе пресс-конференции организаторы сообщили о презентации во время 19-й церемонии награждения второй по счёту книги о рейтинге, о многих ярких и знаковых лауреатах прошлых лет.

Церемония награждения пройдёт в концерт-холле «Сады Победы» и будет показана в прямом эфире 10 телеканалов.

Кстати. Рейтинг популярности людей и событий Юга Украины «Народное признание»-«Одессит года» — был учреждён в 2001 году компанией «Южноукраинский Медиа Холдинг» («ЮМХ») В её состав входят одесские редакции газет «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Жизнь на пенсии», «Одесская правда», «Жизнь в Одессе», «Наш город», «Наша область», журнал «Фаворит Удачи» и другие популярные печатные СМИ.