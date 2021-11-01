Женская теннисная ассоциация зафиксировала новый провальный рейтинг двух одесситок

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила состоянием на понедельник, 1 ноября, мировой рейтинг теннисисток.

Согласно рейтингу, первая ракетка Украины, одесситка Элина Свитолина не защитила свои 1080 очков за Итоговый турнир и выбыла из топ-10 одиночного рейтинга WTA, опустившись аж на 14-е место с 6-го.

Это произошло впервые с мая 2017 года, отмечает Большой теннис Украины.

Даяна Ястремская потеряла 21 позицию после проигрыша итальянке Жасмин Паолини на турнире Courmayeur Ladies Open в Италии. И теперь Даяна на 100-м месте.

Лишь представительнице Одессы Екатерине Козловой удалось улучшить свой рейтинг на три строчки (129).

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года Элина Свитолина объявила об окончании сотрудничества со своим тренером — британцем Эндрю Беттлзом.

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