В Одесской области создаётся смарт-село

Село Семисотка в Одесской области, где сейчас живут только две женщины, превращают в смарт-село-музей с современными энергоэффективными технологиями.

Об этом Укринформу рассказал руководитель агроэкорекреационного кластера «Фрумушика-Нова» Александр Палариев.

«Наша цель – превратить Семисотку в смарт-село-музей с сохранившимися старыми домами, а новые дома будем моделировать по современным технологиям. Смарт-село – это умная деревня, дома которой будут с нулевым выбросом углекислого газа, инфракрасным тёплым полом и солнечными электростанциями на крышах», — отметил Палариев.

По его словам, на двух домах уже установили солнечные электростанции, а потом они появятся ещё на четырёх. Поскольку электроэнергии производится больше, чем нужно потребителям, то её часть продают государству по «зелёному тарифу».

Кроме этого, в Семисотке на двух участках заложили плантации энергетического растения павловнии.

Сейчас в селе есть 27 домов с земельными участками, которые расположены на одной улице, которую вместе с тротуарами выложили плиткой. Как отметил Палариев, уже разработали генеральный план по проектированию ещё одной улицы на 100 домов.

Улица села освещается разноцветными современными энергоэффективными фонарями. В Семисотке уже провели скоростной интернет, а на домах изображают 3D-рисунки.

В селе также строят ветряную деревянную мельницу по образцу начала ХХ ст.

В планах разработчиков идеи смарт-села-музея – сделать его привлекательным для туристов и удобным для удалённой работы.

Как сообщала Одесса News, в пятёрку лучших «смарт-городов» мира входят Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж и Рейкьявик.

Фото: Укринформ

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