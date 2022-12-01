Турция ведёт переговоры с «Укрэнерго» об отправке в Одессу плавучих электростанций

Турецкая компания «Karpowership» ведёт переговоры с «Укрэнерго» об отправке в Одессу судов, производящих электроэнергию.

Об этом сообщает агентство Nikkei Asia, пишет USM.

Речь идёт о трёх плавучих электростанциях суммарной мощностью 300 мегаватт.

По словам представителей компании, такое соглашение нуждается в поддержке ООН, поскольку компании требуются гарантии безопасности, как и в известной «зерновой инициативе».

Отмечается, что Karpowership сможет подать электричество уже через три недели. Флот компании состоит из 36 плавучих электростанций, которые могут производить электроэнергию, используя мазут или газ.

«Таким образом, 300 МВт, которые могут поставлять три судна, обеспечат электроэнергией до 1 миллиона домов на полной мощности», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в ближайшее время США выделят $53 млн на покупку электросетевого оборудования для Украины, чтобы помочь противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

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