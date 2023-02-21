Минагро ожидает, что «зерновой коридор» будет продлён после 20 марта

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ожидают, что «зерновое соглашение» будет продлено после 20 марта.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«Ожидаем, что в 20-х числах марта, когда заканчивается действующее «зерновое соглашение», совместно с партнёрами будет принято консенсусное решение о его продлении. Переговоры продолжаются», — сказал Высоцкий.

Он отметил, что Украина делает всё возможное для пролонгации соглашения и проводит переговоры с партнёрами – ООН и Турцией.

По словам Высоцкого, Украина в сезоне 2022-2023 экспортировала более 30 млн тонн агропродукции. Приблизительно столько же зерна ещё остаётся на хранении.

В то же время наблюдается определённое снижение цены из-за сложности прогнозирования отправлений из портов после 20 марта.

«Обычно все рынки зерновых и масличных культур коррелируются между собой. Поэтому аналогичная тенденция снижения цены также наблюдается относительно пшеницы, ячменя и частично масличных культур. Такая ситуация наблюдалась и осенью, когда стоял вопрос предыдущего продления зернового соглашения. Надеемся, что после чёткого сигнала о продолжении её работы будет чёткое планирование морских отправлений и цена стабилизируется», — отметил Высоцкий.

Он добавил, что в Босфоре сохраняется очередь судов из-за саботажа российских инспекторов. В среднем в сутки проходит 2,5 судна.

Чиновник объяснил, что такая задержка влечёт дополнительные расходы для украинского АПК.

Высоцкий также назвал несколько критически важных факторов для украинского экспорта. Это расширение географии портов. В частности, речь идёт о Николаевском порту, который до войны был одним из самых больших по объёмам отправлений сельскохозяйственной продукции.

Также важно расширение номенклатуры экспорта.

«Украина производит много продукции с добавленной стоимостью. В частности, это продукция садоводства, животноводства, в которой нуждается мир», — отметил чиновник.

Кроме этого, он подчеркнул важность гуманитарной инициативы Grain From Ukraine (Зерно из Украины), предусматривающей предоставление зерна странам, оказавшимся на грани голода.

«В настоящее время благодаря международной поддержке удалось отправить 140 тыс. тонн зерна. Недавно в направлении Африки вышло уже пятое судно. В более благоприятных условиях экспорта скорость оказания помощи увеличится», — подчеркнул Высоцкий.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 17 ноября 2022 года Украина, Организация Объединённых Наций и Турция договорились о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море» ещё на 120 дней. Она начала работу 22 июля 2022 года, а первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа. Соглашение действует до 20 марта 2023 года.

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