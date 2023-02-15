Два министра выступили с совместным заявлением по судоходству в Чёрном море

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступили с совместным заявлением о препятствовании судоходству в Чёрном море со стороны России.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

В заявлении, в частности, говорится о глубокой озабоченности Украины деструктивными действиями Российской Федерации, которые приводят к задержке работы зернового коридора по Чёрному морю и подрывают Черноморскую зерновую инициативу в целом, препятствуют судоходству в Чёрном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки.

«Представители РФ в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в/из украинских портов. В частности, российские инспекторы замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования», — говорится в заявлении.

Также в заявлении министров двух ведомств отмечено, что ежедневно из запланированных 10 инспекций происходит меньше половины.

«Такая деструктивная политика России привела к системному снижению грузооборота в рамках Черноморской зерновой инициативы. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия и эта негативная тенденция набирает обороты. В связи с затягиванием инспекций со стороны России в Босфоре сейчас образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там больше месяца», — информируют министры.

Отмечается, что «продовольственная безопасность зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции стран оказалась под угрозой. В первую очередь, из-за действий России продовольствие недополучают страны Глобального Юга, в том числе Африки и Азии».

В то же время, разрушая портовую инфраструктуру Украины, создавая угрозы безопасности для украинских южных регионов со стороны Чёрного моря и препятствуя работе Черноморского зернового коридора, Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов.

«Объём перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн. тонн, что превысило показатели 2021 года. При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят. Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины», — подчёркивается в заявлении.

Авторы совместного заявления призвали международное сообщество, в частности, ООН и Турцию, как гарантов Черноморской зерновой инициативы, потребовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Чёрному морю, остановки попыток РФ использовать продовольствие как оружие и разблокирование торгового судоходства в украинские порты Чёрного моря.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года наблюдается тенденция к снижению показателя захода новых судов в одесские порты под загрузку, что обусловлено действиями России в инспекционной зоне в Босфоре.

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