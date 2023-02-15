В Одессе всё нормально с сексом

В Украине подвели итоги сбыта интимных товаров в секс-шопах за 2022 год.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Пространство сексуальных знаний и товаров LOVESPACE.

Отмечается, что в целом, заказы интимных товаров в прошлом году украинцы делали в 1140 городах, городках и сёлах.

Эксперты рассказали, какие города стали колыбелями ролевых игр, а какие — «столицами» оральных ласк и «анальщины».

Так, в Киеве больше всего было приобретено товаров для анальных утех, а Львов стал «столицей» оральных ласк.

По данным экспертов, «пирамида» сексуальных потребностей украинцев состоит из БДСМ-товаров, жидких вибраторов, мастурбаторов, вакуумных стимуляторов и лубрикантов.

В частности, в прошлом году было приобретено 17 литров жидких вибраторов. А оральных лубрикантов со вкусом солёной карамели украинцы употребили столько, что ими можно было бы наполнить 700 чашек эспрессо.

Как сообщили в LOVESPACE, если сложить все проданные вибраторы в линию, их длина составит более двух километров. Также в Украине интересовались секс-машинами — их было продано 29 штук. А это примерно три купейных вагона «Укрзализныци», если разместить по одной секс-машине в каждом купе.

Не обошли вниманием и анальные цацки. «Покупали везде! Но настоящими столицами анальщины считаем Киев и Ужгород. Именно там чаще всего покупали анальные лубриканты и пробки с хвостиком», — говорится в сообщении.

Много покупали и других игрушек. В частности, виброшарики чаще всего заказывали в Виннице, а вибраторы-кролики — в Харькове. Вакуумные стимуляторы пользовались популярностью в Киеве, фаллоимитаторы — в Ривном, а мастурбаторы — в Хмельницком.

«Колыбелями БДСМ и ролевых игр стали Ивано-Франковск и Полтава. Именно в этих городах чаще всего заказывали шлёпалки, флоггеры, костюмы для ролевых игр, чокеры и наручники», — рассказали эксперты.

Оральные ласки очень любят во Львове, а эротический массаж в Днепре.

«А вот самым здоровым городом стала Одесса. Сюда мы чаще всего отправляли массажёры простаты и вагинальные шарики», — говорят в LOVESPACE.

«Главной нашей идеей является то, что у украинцев, на самом деле, всё нормально с сексом», — отмечают в компании.

Для справки. БДСМ — психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. (Бондаж. Дисциплина. Доминирование. Садомазохизм).

Как сообщала Одесса News, украинская певица Ирина Билык в январе 2022 года показала поклонникам свою квартиру в Одессе, где она «получает минуты хорошего секса».

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