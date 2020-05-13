В Одессе выступили в поддержку зрелищных мероприятий

В нескольких городах Украины, в том числе в Одессе, 12 мая состоялась акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий «Если нас не услышат — нас увидят».

По словам организатора, которым выступил музыкальный форум Kyiv Music Days, план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ.

«У правительства не существует сценария для нас, для свыше 250 000 человек — артистов, актёров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей области — сотни специализаций и профессий, без которых трудно представить современную культурную жизнь страны сегодня», — подчеркивают они.

12 мая на знаковых локациях украинских городов включили направленные в небо лучи света. В Одессе такими локациями стали памятник Дюку и пляж в Аркадии.

«Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины», — подчеркнули в Kyiv Music Days.

Как сообщала Одесса News, 12 мая на Староконном рынке в Одессе прошёл масштабный протест предпринимателей, требовавших пересмотра условий аренды за время нахождения в карантине.

Фото: Думская