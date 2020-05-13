В Одесской области сняли с мели судно «Гидрограф», которое в конце апреля выбросило на берег в Тарутинском районе Одесской области, освободив из песчаного плена.

Об этом сообщает Думская.

17-метровый «Гидрограф», который 29 апреля буксировал лихтер с буровой платформы и попавший в результате шторма на мель в районе курорта Рассейка, сняло с пляжа судно «Шляховик», принадлежащее «Госгидрографии».

«В проектной организации «ЧерноморНИИпроект», которой принадлежит «Гидрограф», нам сообщили, что капитан намеренно сел на мель («уткнулся носом в берег»), чтобы избежать удара стихии. Специалисты, однако, говорят, что это утверждение не выдерживает критики, а имело место грубое нарушение правил судовождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 дней «Гидрограф» пытались снять с пляжа. Сначала прибыла бригада водолазов, которая освободила винт судна от намотавшегося на него буксирного конца. В последующие несколько дней доставленный на место экскаватор пытался прорыть фарватер в песке, но безуспешно. И лишь, когда на выручку пришёл в прошлом буксир, а сейчас малое гидрографическое судно «Шляховик», удалось вытащить «Гидрограф».

Как сообщала Одесса News, сильный шторм выбросил на мель небольшую буровую платформу и судно «Гидрограф» на 29 км песчаной пересыпи в национальном природном парке «Тузловские лиманы». Платформу вскоре удалось снять с мели.