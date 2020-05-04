Судно ГП «ЧерноморНИИпроект» село на мель на Лебедевской косе в Татарбунарском районе

Сильный шторм выбросил на мель небольшую буровую платформу и судно «Гидрограф» на 29 км песчаной пересыпи в национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Об этом сообщил одесский эколог Иван Русев на своей странице в Facebook.

Судно и платформу выбросило в акваторию Чёрного моря в тот момент, когда они передвигались в сторону Дуная, неподалёку от маяка «Шаганы», — проинформировал доктор биологических наук.

Хотя событие произошло ещё 29 апреля, до сих пор попытки отбуксировать судно госпредприятия «ЧерноморНИИпроект» пока не увенчались успехом, оно прочно увязло в песке.

На месте работали водолазы, сейчас привлечён экскаватор, передаёт «Бессарабия ИНФОРМ».

Буровую платформу и судно «Гидрограф» пытались отбуксировать в субботу, 2 мая, однако вытащить удалось только буровую платформу. Водолазы выяснили, что снять с мели «Гидрограф» будет непросто, поскольку киль уже довольно глубоко ушёл в песок.

Иван Русев сообщил, что в настоящее время на месте работает экскаватор. Судно «попытались с моря стянуть на глубину — не получилось. Там понтон. Позавчера там начали работать водолазы. Там сильно намотало на винт какие–то буксирные тросы. Они освободили винт от этого. Однако сейчас судно сильно село на мель, и пригласили экскаватор, чтобы он сделал небольшой фарватер, и судно могло выйти. Но экскаватор работает с суши, поэтому ему тяжело доставать на глубине. Сейчас как раз работают над этим. Судно капитально село на мель, его засыпает песком со стороны моря».

Загрязнений горюче-смазочными материалами пока нет, утверждает эколог.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября 2019 года штормом сорван с якоря танкер Delfi в акватории порта «Южный» и прибился к одесскому пляжу, лёг на мель, где и находится по настоящее время.

Фото: Facebook/Русев