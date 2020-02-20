Капитан севшего на мель Delfi может сесть на нары на 3 года

Капитану затонувшего в ноябре 2019 года танкера Delfi объявили подозрение в нарушении правил движения, которое привело к угрозе жизни людей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По словам правоохранителей, капитан нарушил правила безопасности мореходства. В частности, он пренебрёг требованием о минимальном составе экипажа. Согласно нормам, на борту должно быть как минимум пять человек, в то время как экипаж Delfi состоял из трёх.

Также капитан, по мнению прокуратуры, отказался от помощи, когда не работали главные двигатели судна и кончилось топливо. Этим он поставил под угрозу жизнь членов экипажа.

Отмечается, если вина капитана будет доказана, он может получить до трёх лет ограничения свободы.

Как сообщала Одесса News, штормом сорван с якоря танкер Delfi в ночь на 22 ноября 2019 года в акватории порта «Южный». Рядом с побережьем Одессы танкер лёг на мель. Членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который был повреждён при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты.

По данным СМИ, настоящим владельцем танкера «Делфи» является бывший депутат Николаевского областного совета Олег Ковтунов.

21 января рабочая группа по ликвидации последствий аварии танкера-бункеровщика DELFI предложила судовладельцу в недельный срок самостоятельно провести эти работы, а в случае проволочек, будет рассмотрен план эвакуации судна государственными предприятиями.

По мнению мэра Одессы Геннадия Труханова, потерпевший крушение и прибившийся к одесскому пляжу танкер Delfi могут не успеть убрать до начала очередного курортного сезона.

13 февраля в одесской мэрии под председательством Труханова состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета (ТЭБ), на котором авария с танкером признана на региональном уровне чрезвычайной ситуацией техногенного характера (код 10142) в части экологической угрозы во время проведения подъёмно-эвакуационных работ, которая в дальнейшем может повлечь чрезвычайную ситуацию социального характера (код 30630).

Фото: Александр Александров/Одесса News