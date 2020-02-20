Парикмахершу, в которую стреляли в Одессе, прооперировали

45-летней женщине, работнице одной из одесских парикмахерских, где в неё стрелял неизвестный мужчина, прооперирована в хирургическом отделении Еврейской больницы.

Об этом сообщает Пушкинская со ссылкой на врачей.

По словам торакального хирурга Светланы Дарпович, женщина поступила в хирургическое отделение с пулевыми ранениями грудной клетки и поясницы. Врачи оценили её состояние как средней тяжести.

«Ей провели операцию, раны обработали, извлекли пули, остановили кровотечение, стабилизировали, — рассказала хирург. — Сейчас она стабильна, тоже в состоянии средней степени тяжести, в сознании. Е1 жизни ничего не угрожает».

Хирург также отметила, что жизненно важные органы задеты не были.

Как сообщала Одесса News, 18 февраля вечером неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сотрудницу парикмахерской на Люстдорфской дороге. В полиции его действия квалифицировали как покушение на убийство.

Фото: Пушкинская