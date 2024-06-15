В Одессе задержаны подозреваемые в стрельбе в ресторане на Французском бульваре

В Одессе полицейские задержали троих подозреваемых в стрельбе, произошедшей 12 июня в ресторане на Французском бульваре. Двое из них – граждане России, которые уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе, за похищение человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, компания мужчин отдыхала в ресторане на Французском бульваре. Там между ними возникла ссора, переросшая в драку, которая продолжилась уже на летней площадке заведения.

«Во время конфликта мужчины угрожали друг другу ножами, а один из них, 29-летний одессит, взял из своего автомобиля гладкоствольное ружьё и произвёл из него выстрел в воздух. После этого с места преступления стрелок уехал», — говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили два ножа и сумку, в которой находились три ручных гранаты, две из которых, предварительно, являются боевыми. Опасные предметы, включая оружие, следователи направили на экспертизу.

«На месте происшествия полицейские задержали двух участников конфликта 32 и 43 лет, оказавшихся гражданами Российской Федерации. Для розыска сбежавшего на авто третьего фигуранта в городе была введена специальная полицейская операция. Впоследствии 29-летнего мужчину полицейские задержали и изъяли у него ружьё», — сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что задержанные россияне ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности. Один из них находился в розыске за вымогательство и похищение человека.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании мер пресечения.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года полиция задержала 17-летнего парня, зарезавшего подростка на автобусной остановке в одном из сёл Любашёвской объединённой тергромады Подольского района Одесской области.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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