Как отметили свой профессиональный праздник одесские пиротехники

Взрывотехнические подразделения правоохранительных органов Одесской области отметили профессиональный праздник — 25 лет со дня основания службы.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, профессионализм, настойчивость и решительность лучшие из лучших специалистов были награждены знаками отличия, благодарностями и грамотами.

От имени руководства Национальной полиции и лично от себя начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех поблагодарил взрывотехникам за отличное выполнение сложнейшей и опасной работы.

«Я хочу пожелать вам мира, семейного уюта и успехов в вашем нелёгком труде», — обратился Олег Бех к офицерам-взрывотехникам.

Для Тараса Кравченко, который с 2015 года возглавляет взрывотехническое управление ГУНП в Одесской области, наибольшая гордость — его команда — разные по возрасту и полу, опыту и темпераменту. Но все вместе — единый организм, объединённый осознанным выбором профессии, пониманием её важности, уверенностью в себе и своих напарниках.

«Я работаю с настоящими офицерами и горжусь каждым из них. Желаю им вдохновения в работе, удовольствия от ее результата. Чтобы дома их ждали любящие дети, семьи, уют, где бы они наполнялись теплом и откуда с радостью возвращались бы на работу», — говорит Тарас.



Как сообщала Одесса New, 14 июня во дворе частного дома в с. Дачное под Одессой взорвалась граната, 5 человек пострадали.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области