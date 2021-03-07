Кто ночью стрелял у ресторана «Ванити» в Одессе

Конфликт со стрельбой произошёл сегодня ночью возле ресторана «Ванити» на Екатерининской улице в Одессе.

Как сообщают в полиции, между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из её участников — 32-летний мужчина — открыл стрельбу из травматического оружия.

Отмечается, что трое людей получили непроникающие ранения. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство с применением оружия).

Участники инцидента задержаны и дают полиции пояснения.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года в ресторане «Арарат» на Гагаринском плато в Одессе произошла перестрелка между двумя мужчинами.

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