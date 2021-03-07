Как там многострадальный Ивановский мост?

В воскресенье, 7 марта, перед Международным женским днём, наш фотокор решил пройтись и собственными глазами осмотреть состояние Ивановского моста.

Оказывается, он совсем не скучает в ожидании реконструкции

Выйдя на остановке Селекционный институт, фотокор двинулся в сторону моста.





Хоть сегодня и выходной, да ещё и предпраздничный, день, движение, как по мосту, так и под ним, интенсивности своей никак не снизило.



Кстати говоря, никаких патрульных, которые должны контролировать движение на мосту, наш фотокор тоже не встретил. Как со стороны парка Савицкого,



так и в сторону «7-го километра».



Движение по мосту идёт по всем полосам.

Но вернёмся к основному. Визуальному осмотру состояния моста.





Понятно, что фотокорреспондент не является экспертом, и только по своим визуальным впечатлениям может рассуждать о том, в каком состоянии находится Ивановский мост.



По общим впечатлениям, состояние его «не очень». Опять же, тут мнение субъективно, но отчётливые следы коррозии и разрушений уж точно настораживают.



И так мост выглядит во многих местах. Конечно, если не присматриваться, то всё нормально.



А чуть-чуть приблизишь, уже немножко даже нервничать начинаешь, что ли… Отчётливо просматриваются следы ржавчины и разрушающегося бетона.









А вот само полотно путепровода, по мнению нашего фотокора, выглядит вполне достойно, если только не смотреть на места, где расположены деформационные швы.





Тут явно что-то не так, как в части автомобильной, так и в части пешеходной.



Такая вот предпраздничная прогулка по Ивановскому мосту и под ним.

Как сообщала Одесса News, одесской мэрией было принято решение на Ивановском мосту оставить только средние полосы, ограничть скорость движения, запретить проезд грузового транспорта и выставить патрульную полицию следить за выполнением решения мэрии.



Фото и видео: Одесса News/Александр Александров

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